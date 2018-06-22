«Магнит» и «Пятерочка» обменялись топ-менеджерами

Розничную сеть «Магнит» возглавила Ольга Наумова, ранее руководившая сетью «Пятерочка». О кадровых изменениях стало известно из опубликованных результатов совета директоров «Магнита».

Наумова сменила на этом месте Хачатура Помбухчана, уволившегося по собственному желанию. Контракт заключен сроком на три года.

С 2013 года Наумова возглавляла принадлежащую X5 Retail Group сеть «Пятерочка», которая является главным конкурентом «Магнита». В апреле она покинула свой пост «из-за расхождений во взглядах на принципы и систему управления» с нынешним менеджментом группы.

Одновременно с назначением Наумовой стало известно, что на должность генерального директора «Пятерочки» назначили Сергея Гончарова, который ранее возглавлял «Магнит Косметик». Об этом сообщается на сайте X5 Retail Group.

В начале года основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1 процента группе ВТБ​. Спустя всего несколько месяцев финансовая группа перепродала почти 12 процентов своего пакета инвестиционной «Марафон Групп».

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