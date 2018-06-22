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Порошенко разрешил Москальковой посещать Украину

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Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Об этом сообщает телеканал «Общественное ТВ» со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

«У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину», — сказала Денисова. По ее словам, она лично просила об этом президента.

Ранее 9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились в ходе телефонного разговора, что омбудсмены России и Украины посетят граждан, заключенных на территории соседних стран. Уполномоченные по правам человека обменялись списками из 34 человек для посещений.

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