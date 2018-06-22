Свыше 80 ярмарок откроются в Подмосковье в выходные

83 ярмарки откроются на территории Московской области в ближайшие выходные, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 22 июня.

«В ярмарочных мероприятиях примут участие множество уникальных предпринимателей, фермеры, производители, монастырские хозяйства из разных регионов РФ и стран ближнего зарубежья», —сказал он.

По его словам, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент товаров: овощи и фрукты, ягоды, молочная и мясная продукция, рыбные деликатесы, трикотаж, изделия изо льна и многое другое.

Кроме того, гостей ждет культурная программа, в частности, мастер-классы и конкурсы. «Например, в Химках на тематической ярмарке "Праздник балалайки" (...) запланировано выступление фольклорных коллективов, также гости смогут насладиться виртуозной игрой на балалайке, а для детей подготовлено детское анимационное-театрализованное представление», — добавил Посаженников.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресом и временем работы можно найти на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.