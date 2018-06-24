В Чечне прокомментировали слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за Кадырова

Слухи об уходе Мохаммеда Салаха из сборной Египта после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — неправда, считает министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров. Об этом чиновник, выступающий официальным спикером по ситуации с пребыванием в регионе египетской команды, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это чушь. Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохаммеде Салахе, ссылаясь на неизвестный источник, близкий к клубу "Ливерпуль", нарушает его права», — подчеркнул Умаров.

По его мнению, телеканал CNN оклеветал спортсмена и поставил его в неудобное положение.

«Салах полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет с клубом "Ахмат". Я уверен, что если он прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что CNN себе такое позволяет», — заключил чиновник.

Ранее CNN сообщил, что Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с Кадыровым. По информации телеканала, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали это событие.

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