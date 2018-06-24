Смолов приравнял футболистов к худшим людям в стране и смирился

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как относился к критике со стороны болельщиков перед началом чемпионата мира по футболу. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

«Находимся на базе в Новогорске, как в вакууме. Я после Турции перестал следить за новостями. Смирился, что мы худшие люди в стране. Но мы счастливы и рады, что у нас получается», — сказал Смолов.

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Товарищеский матч с Турцией стал последним для сборной России перед началом мундиаля. Встреча завершилась со счетом 1:1 и стала седьмой подряд, в которой хозяева турнира не сумели победить. При этом на групповом этапе россияне под руководством Станислава Черчесова одержали две победы из двух возможных с общим счетом 8:1 и обеспечили себе выход в плей-офф.

25 июня команда сыграет с Уругваем, который также вышел в 1/8 финала. По его итогам станет известна расстановка команд в группе А. Смолов выходил на поле в двух матчах и голов не забил.

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