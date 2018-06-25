В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах тренируется в обычном режиме и не делал заявлений о своем уходе. Об этом рассказал RT руководитель информационного отдела команды Усама Исмаил.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Twitter», — подчеркнул он.

Ранее телеканал CNN передал, что Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По информации телеканала, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали это событие.

В Чечне эти слухи тоже назвали ложными.

Салах на чемпионате мира провел один матч — со сборной России. Первую встречу, с Уругваем, он пропустил, так как продолжал восстанавливаться после травмы плеча.

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