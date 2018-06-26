Трамп поведал об отношениях с женой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у них с супругой Меланией никогда прежде не было таких хороших отношений. Об этом глава государства заявил на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине, передает The Daily Express.

«У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов общественного мнения, как сейчас», — сообщил он.

При этом хозяин Белого дома раскритиковал СМИ. По его словам, когда жена перенесла операцию на почке, сообщалось, что она якобы делала себе подтяжку лица или вовсе переехала от Трампа.

Глава государства также подчеркнул отменный стиль своей супруги и добавил, что она «провела огромную работу на посту первой леди».

В середине мая в Белом доме сообщили, что 48-летняя Мелания перенесла операцию на почке в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Она прошла процедуру эмболизации. Президент США пояснил, что все прошло успешно. 19 мая первая леди вернулась в Белый дом.

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