Россиянин хотел защитить дочь от нападок топ-менеджера «Газпрома» и поплатился

Суд Октябрьского района Екатеринбурга оштрафовал на пять тысяч рублей отца семимесячной дочери Дмитрия Максимова за драку с руководителем филиала компании «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Дмитрием Кондратьевым после того, как тот накричал на ребенка и отказался извиниться, сообщает URA.RU.

Конфликт произошел днем 26 октября 2017 года. Топ-менеджер «Газпрома» вышел на лестничную клетку элитного дома в Екатеринбурге, откуда раздавался плач младенца. Он увидел няню, которая выходила с ребенком в коляске на прогулку, и накричал на них матом. Вечером родители решили поговорить с соседом о недопустимости такого поведения, но, по их словам, Кондратьев не стал приносить извинений.

«Разговора не получилось: первый раз, когда мы к нему зашли вместе с няней, он послал нас на три буквы и просто хлопнул дверью. Мы решили не вызывать полицию, а все-таки, раз мы соседи, еще раз попробовать поговорить. Но он вел себя совсем агрессивно и угрожал убийством», — рассказал изданию Максимов.

На следующий день супруги обратились в местное отделение полиции с заявлениями об оскорблении ребенка, побоях и угрозах жизни со стороны соседа. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала кровоподтек на левом бедре и большом пальце правой ноги Максимова. Однако побои, нанесенные мужчине, полиция расследовать не стала. 10 марта, когда истек срок давности его заявления, Кондратьев подал встречный иск. 4 апреля на Максимова завели административное дело по статье 6.1.1 КоАП России («Побои»).

Ранее по аналогичной статье на пять тысяч рублей была оштрафована жительница села Лесниково (Курганская область), которая пыталась защитить своих коз и козлят от ударов полицейского. Ксения Ловыгина выгуливала скот у дачного товарищества «Салют», когда к ней подошел незнакомый мужчина в сопровождении спутницы и начал избивать ногами ее живность. Хозяйка пыталась отогнать его палкой, но несколько раз получила кулаком в лицо и упала. Женщина пожаловалась в полицию на побои, которые были зафиксированы, но сотрудник МВД заявил, что она сама упала, «потеряв равновесие».

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