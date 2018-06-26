Показан мяч плей-офф чемпионата мира

Adidas представила мяч Telstar 18 Mechta, который будет использован во время матчей плей-офф чемпионата мира по футболу. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте компании.

На групповом этапе команды играли мячом, который также входил в линейку Telstar 18. В новом варианте дизайна в черные вставки был добавлен красный цвет. Для Кубка конфедераций-2017 adidas разработала мяч, который получил название Krasava.

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Первые матчи 1/8 финала состоятся 30 июня. Победитель группы А сборная Уругвая сыграет с португальцами, ставшими вторыми в квартете В. Состав второй пары определится позднее — победитель группы С и команда, занявшая второе место в группе D. Сборная России попала на Испанию и встретится с ней 1 июля в Москве.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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