Девушку из мема «неверный парень» обнаружили на «шокирующих» фото

Пользователь Twitter Эрни Смит (Ernie Smith) обнаружил новые неожиданные детали, связанные с популярным мемом «неверный парень». О находке он рассказал на своей странице.

«Знаете девушку справа? Я хочу вам кое-что показать, ребята»

Судя по всему, возмущенная испанка Лаура из мема довольно часто подрабатывает моделью для стоковых изображений: Смит нашел десятки фотографий с ней в фотобанке Getty Images. Однако на каждом из снимков лицо модели выражает искренний ужас.

«Она просто шокирована, когда смотрит на экран»

«Я имею в виду, что она реально шокирована»

«В полном недоумении»

На девушку производит впечатление буквально каждая вещь, которую она видит перед собой. Чаще всего это экран смартфона или ноутбука, однако иногда девушка сидит с открытым от изумления ртом и без этих предметов.

Также Смит обнаружил фотографии, где вместе с Лаурой шокированы и другие герои снимков.

«Ее шокируют вещи, даже когда она с друзьями»

«Ее друзья тоже шокированы»

Ранее маркетолог Эндрю Джей Абернати нашел другие фотографии с этой актрисой и придумал целую историю, предшествующую известному мему.

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