Болельщикам на матчах Лиги чемпионов вернули алкоголь

Футбольные болельщики со следующего сезона смогут покупать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес поправку в закон о распространении алкоголя на играх еврокубков. Теперь продажа алкогольной продукции на стадионах будет совершаться в соответствии с законодательством стран, принимающих матчи.

Руководитель организации «Футбольные болельщики Европы» Ронан Эвейн поддержал решение УЕФА. «Долгое время футбольные болельщики чувствовали несправедливое отношение к себе по сравнению с поклонниками других видов спорта, например регби. Плохое или хорошее поведение не зависит от вида спорта, которым ты интересуешься. Более того, запрет алкоголя не касался ВИП-мест на футбольных матчах, создавая классовое неравенство внутри стадиона», — сказал он.

Однако английские болельщики могут остаться недовольными принятием поправки. Законодательство Британии по-прежнему запрещает футбольным фанатам употребление алкоголя на трибунах, поэтому им придется выпивать напитки в подтрибунном помещении.

Запрет на распространение алкогольной продукции на стадионах и других площадках УЕФА действовал с 2000 года.

В сезоне-2018/2019 финал Лиги Европы пройдет в Баку, а главный матч Лиги чемпионов примет Мадрид.

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