Марадона поведал о своем здоровье после матча Аргентины

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о причинах ухудшения самочувствия во время заключительного матча группового этапа между аргентинцами и сборной Нигерией. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«По ходу матча у меня сильно заболела шея, и я перенес декомпенсацию. После осмотра доктор посоветовал мне отправиться домой. Как же я мог пропустить второй тайм? Я хотел досмотреть, ведь это решающая игра была. Спасибо всем за поддержку», — написал аргентинец и отметил, что ему удалось избежать визита в больницу.

Материалы по теме Страна чудес Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира

57-летний ветеран футбола присутствовал на матче сборной Аргентины против нигерийцев. Встреча завершилась победой латиноамериканской команды со счетом 2:1, что позволило ей попасть в 1/8 финала чемпионата мира. Марадона отметился тем, что показал два средних пальца после победного гола, который забил защитник аргентинцев Маркос Рохо. После игры Марадоне стало плохо, ему вызвали врачей.

Соперником альбиселесте по 1/8 мундиаля станет сборная Франции. Встреча пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!