Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией

Бывшего футболиста и игрока сборной Аргентины Диего Марадону госпитализировали после матча национальной команды со сборной Нигерии. Об этом в среду, 27 июня, сообщает Sports.ru.

Отмечается, что 57-летнему аргентинцу стало плохо после игры, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Журналист Даниэль Аркуччи пояснил в Twitter, что у бывшего футболиста резко понизилось давление, но врачам удалось стабилизировать его.

Ранее сообщалось, что Марадона показал два средних пальца после того, как защитник южноамериканцев Маркос Рохо забил второй гол в ворота соперников и обеспечил команде победу и выход в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!