Тренер Аргентины советовался с Месси по поводу состава команды

При счете 1:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против сборной Нигерии главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли советовался с нападающим команды Лионелем Месси перед тем, как выпустить на поле другого форварда аргентинцев — Серхио Агуэро. Об этом сообщает издание Ole.

Репортеры обратили внимание на то, что перед тем, как осуществить замену, Сампаоли обратился к Месси, оказавшемуся у бровки. 58-летний специалист спросил у нападающего «Барселоны»: «Я выпускаю Куна (прозвище Агуэро, — прим. «Ленты.ру»)?».

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За десять минут до конца основного времени матча Сампаоли выпустил Агуэро вместо защитника альбиселесте Николаса Тальяфико. На 86-й минуте встречи Аргентина забила победный гол: отличился защитник Маркос Рохо.

24 июня сообщалось, что Месси вместе с другим игроком сборной Аргентины Хавьером Маскерано сами определят состав на матч против Нигерии. При этом допускалось присутствие Сампаоли на скамейке запасных во время игры.

Результат позволил команде Сампаоли выйти в плей-офф чемпионата мира. 30 июня аргентинцы встретятся со сборной Франции. Матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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