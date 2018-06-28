Защитника сборной России захотели европейские клубы

Защитник сборной России и московского «Спартака» Илья Кутепов попал в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

24-летним игроком обороны россиян интересуется представитель итальянской Серии A «Фиорентина». Также Кутепов попал на карандаш немецкому «РБ Лейпциг», французскому «Лиону». Кроме того, кандидатуру россиянина рассматривают и в английском «Вэст Хэме».

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Кутепов принял участие во всех матчах сборной России на чемпионате мира-2018. Команда Станислава Черчесова преодолела групповой этап турнира и в 1/8 финала встретится со сборной Испании. Матч состоится 1 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Кутепов провел в составе сборной России 10 матчей. Является воспитанником академии имени Коноплева. С 2012 года защищает цвета московского «Спартака». В составе первой команды красно-белых Кутепов провел 51 игру и забил 3 гола. В сезоне-2016/2017 стал чемпионом России.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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