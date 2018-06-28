Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм

Онлайн-кинотеатр Okko выяснил, что во время проведения матчей чемпионата мира по футболу с участием российской сборной интерес к кино падал практически вдвое. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Анализ поведения зрителей показал, в часы игр с участием сборной России количество просмотров контента сокращалось в среднем на 40-45 процентов в сравнении с аналогичным временным отрезком среднего прокатного дня.

Самым популярным фильмом в каталоге Okko среди жителей одиннадцати городов, принимающих игры, безоговорочно стала российская картина «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли. Просмотры фильма в каждом из городов, принимающих матчи первенства, в разы превышали показатели следующей в топ-10 картины. В зависимости от города ими стали «Я худею», «Tomb Raider: Лара Крофт» и «Суперсемейка».

Предпочтения зрителей в городах, принимающих мундиаль, аналогичен среднероссийскому показателю. Новинки проката оказались по-прежнему в топе просмотров. Отчасти этим объясняется популярность фильма «Я худею», недавно появившегося в подписке онлайн-кинотеатра.

В целом интерес зрителей к просмотру кино онлайн снизился в период мирового первенства: среднедневное количество зрителей онлайн-кинотеатра сократилось на 9 процентов.

«В дни чемпионата мира по футболу мы отмечаем ожидаемый небольшой спад просмотров в целом и значительный — в дни игр нашей сборной. Интересно, что именно российский фильм "Тренер" с Данилой Козловским в главной роли занимает первые строчки рейтинга просмотров по всем городам, принимающим соревнования от Москвы для Калининграда, и это, безусловно, отражает длительный тренд по увеличению интереса к отечественному кинематографу», — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

