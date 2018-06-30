Владелица магазина пожаловалась в сети на неудачи и обогатилась

Владелица книжной лавки Imagined Things в британском городе Харрогейт пожаловалась в официальном Twitter-аккаунте своего магазина на маленькую выручку. Публикация стала вирусной, а количество клиентов стремительно увеличилось.

Хозяйка книжного Джорджия Даффи (Georgia Duffy) расстроилась из-за низких продаж и решила попросить клиентов посетить ее магазин в микроблоге. «Мы заработали всего 12,34 фунта за сегодня… Если кто-то подумывал о покупке книги, сейчас самое время! Сегодня худший день за всю историю. Открытка, книжка, что угодно, — это имеет огромное значение для такого маленького бизнеса, как наш. Мы будем очень благодарны за вашу поддержку», — написала она, сопроводив пост грустным смайлом.

Сумма выручки в тот день составила около одной тысячи рублей.

Публикация стала вирусной и набрала почти пять тысяч ретвитов. Посетителей и заказчиков стало так много, что владелице пришлось временно закрыть магазин, чтобы выкроить время на сон. «Мы вернемся завтра! Но теперь надо спать... удивительный день!» — написала Даффи позднее в аккаунте.

Среди прочих в поддержку маленького бизнеса британки выступила известная журналистка и писательница Эллисон Пирсон (Allison Pearson). Она предложила Даффи стать ее покупательницей, а также провести публичные чтения в лавке. В комментариях к оригинальному посту о проблемах в магазине женщины договорились о сотрудничестве.

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