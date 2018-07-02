Новосибирский губернатор похвастался Путину экономическими показателями

Новосибирская область с начала года по основным показателям развития находится выше среднероссийских, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в понедельник, 2 июля.

«По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли», — сказал Травников, подчеркнув, что социально-экономическая ситуация в области стабильная.

По его словам, к примеру, индекс промышленного производства за пять месяцев вырос почти на шесть процентов. «Приятно, что по итогам 2017 года Новосибирская область хорошо поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России: с 27 места мы на 19-е место поднялись, вошли в двадцатку», — подчеркнул врио губернатора.

При этом Травников заверил главу государства, что власти области не намерены останавливаться на достигнутом, а планируют увеличить темпы развития.

«Нужно не опускать теперь планку», — ответил президент.

Владимир Путин назначил врио главы Новосибирской области 46-летнего Андрея Травникова в октябре прошлого года.

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