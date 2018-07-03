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Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки

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dailymail.co.uk

В Таиланде слон разнял шутливую драку своего владельца с другом. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике, снятом в городе Чиангмай, владелец 17-летней слонихи по кличке Тонгсри (Thongsri) попросил знакомого сделать вид, что тот нападает на него. Он изобразил, что бьет приятеля, и убежал. Животное немедленно отреагировало на это и направилось к хозяину. Слониха покружилась вокруг владельца, будто бы защищая его от дальнейших атак, и опустилась на колени, проверяя, все ли с ним в порядке.

Слоны обладают высоким интеллектом и привязываются к своим хозяевам. В феврале исследователи из финского университета Турку сделали вывод, что у слонов бывают разные характеры: животные могут быть агрессивными, общительными и заботливыми, независимо от их пола.

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