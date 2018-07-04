Китайцы испугались кроваво-красной реки

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Китайцы пожаловались на необычный цвет реки, которая внезапно стала кроваво-красной. Видео опубликовало издание Chengdu Business Daily.

Явление заметили в городе Ибинь провинции Сычуань на юго-западе страны. Испуганные местные жители принялись публиковать фото и видео яркой воды в сети.

Власти объяснили это утечкой краски с завода, производящего упаковки. Рабочие фабрики утверждают, что краска не принесет ущерба людям и окружающей среде, так как произведена на водной основе и не содержит каких-либо ядовитых веществ. Тем не менее организацию заставят заплатить штраф.

Экологи оперативно установили три плотины, чтобы фильтровать окрашенную воду. Сообщается, что им удалось предотвратить загрязнение дальше по течению.

Сянби является притоком Янцзы, одной из главных рек Китая, в которой обитают такие редкие виды, как китайский аллигатор и корейский осетр.

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