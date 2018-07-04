Российский город оккупировали медведи

Сразу несколько медведей зашли в якутский город Нерюнгри, сообщил РИА Новости госинспектор городской службы по охране природы Владимир Иннокентьев.

«Сегодня бригада охотников совместно с нашей инспекцией отправятся на засаду», — отметил он.

Следы зверей и перевернутые баки 2 июля обнаружили работники больницы. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Количество случаев выхода медведей к поселкам и городам в Якутии растет. По данным республиканского департамента охотхозяйства, это происходит из-за увеличения популяции животных и неурожая ягод, а также из-за лесных пожаров.

Ранее, 2 июня, сообщалось о сотрудниках ДПС в Коми, которые прогнали медведя с детской площадки с помощью полицейской сирены. Инцидент снял на видео очевидец.

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