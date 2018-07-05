Французы разочаровались в своем президенте

Большинство французов недовольны политикой, проводимой президентом Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Odoxa-Dentsu-Consulting для радиостанции France Info и газеты Figaro.

Более 70 процентов французов назвали политику Макрона «несправедливой». С этим мнением согласны как представители левых (98 процентов членов «Непокорившейся Франции» и 78 процентов членов «Социалистической партии»), так и правые (75 процентов Республиканцев и 85 процентов членов «Национального объединения») .

Почти две трети респондентов считают предпринятые главой государства меры неэффективными. Треть опрошенных заявили, что поддерживают политику Макрона, в то время как деятельность его предшественника Франсуа Олланда одобряли лишь 15 процентов граждан.

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В опросе приняли участие 1005 французов в возрасте от 18 лет, в том числе участники пяти французских политических партий. Проведение опроса было приурочено к выступлению главы государства перед Конгрессом, которое состоится в понедельник, 9 июля.

Основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая 2017 года. Он набрал более 66 процентов голосов. Инаугурация нового главы государства проходила 14 мая.

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