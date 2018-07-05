Спортсмены с особенностями развития станут участниками матчей чемпионата мира

Coca-Cola предоставила возможность спортсменам с особенностями развития выступить флагоносцами и сопровождающими судей на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Атлеты выйдут на поле перед началом матчей четвертьфинала турнира в Казани и Самаре. Эта акция станет частью всероссийской инклюзивной кампании «#Готовы #Открыть сердца», которую Coca-Cola запустила в преддверии мундиаля.

11 июля на стадионе «Лужники» в роли флагоносца на поле выйдет футболист с синдромом Дауна Антоний Дорохов. Перед началом первого тайма мальчик вынесет флаг одной из национальных команд. Еще два подростка появятся на поле в полуфинальном матче чемпионата мира в Санкт-Петербурге.

До этого четверо спортсменов с особенностями приняли участие в матче между Швецией и Кореей в Нижнем Новгороде и в матче 1/8 финала в Ростове-на-Дону. Спортсменка с синдромом Дауна Ангелина Макарова в качестве сопровождающего судьи вынесла монетку на матче открытия 14 июня и помогла определить роли команд.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира состоится на московском стадионе «Лужники» 15 июля.

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