Спортсменка с особенностями в развитии примет участие в открытии ЧМ

Спортсменка с особенностями развития Ангелина Макарова примет участие в организации матча открытия чемпионата мира по футболу благодаря содействию Coca-Cola. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Перед началом первого тайма Макарова в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных команд, чтобы вместе с арбитром определить роли сборных в первом матче мирового первенства.

Эта возможность — часть инициативы «#Готовы #Открыть сердца», которую Coca-Cola запустила в преддверии мундиаля. Один из элементов кампании — интеграция подростков с особенностями развития в Детско-юношескую программу ФИФА, в рамках которой они смогут стать флагоносцами и сопровождающими судей на матчах мундиаля.

Макарова занимается плаванием 11 лет, в том числе в Федерации водных видов спорта для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Спортсменка является победительницей и призером всероссийского и городского турнира по плаванию для лиц с синдромом Дауна, а также призером Специальной Олимпиады по плаванию на короткой воде.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля.

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