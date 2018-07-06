Самолет с премьером Польши пошел на взлет и сломался

Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сломался при взлете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

По его информации, инцидент произошел перед вылетом из аэропорта города Карловы Вары в Чехии. Лайнер уже находился на взлетно-посадочной полосе и начал движение, поэтому пилотам пришлось экстренно тормозить. В результате никто не пострадал.

Какая именно неисправность помешала вылету, не сообщается. В то же время отмечается, что воздушное судно пройдет технический осмотр.

Моравецкий приезжал в Карловы Вары для встречи с главой чешского правительства Андреем Бабишем. За ним теперь должен прилететь другой борт.

Ранее в июне сломавшийся двигатель вынудил девушку-пилота посадить самолет прямо на автостраду на юге американского штата Калифорния. Она приземлялась на шоссе в час пик.

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