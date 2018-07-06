В Москве началась охота на скидки

В московском торговом центре «Авиапарк» началась распродажа летней коллекции, акция называется «Охота на скидки». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 6 июля.

Среди магазинов, предлагающих скидки на товары, — Trend Island, CorsoComo, «Эконика», Pinko, Henderson, Comma, Стокманн, Baldinini. Бутики предлагают вещи, цена на которые снижена от 50 до 80 процентов, а также подарки при покупке.

В Trend Island представлены молодые российские марки, зарубежные бренды, минималистичные аксессуары и селективная парфюмерия. В магазине «Эконика» — женские босоножки, лодочки, эспадрильи, сумки и аксессуары. В Pinko — 50-процентная скидка на вещи из коллекции весна-лето 2018. В магазине мужской одежды Henderson — специальные предложения при покупке и скидки на выделенный ассортимент. В магазине Comma — женские праздничные и повседневные платья со скидками до 50 процентов.

В магазине Стокманн распродажа продлится до 26 июня. Скидки до 50 процентов предоставляются на бренды Hugo Boss, CK Jeans, Marella, Lauren Raplh Lauren, Penny Black, Tommy Hilfiger, Bugatti, Lagerfeld, Pal Zileri LAB, Sand и другие. В Baldinini — скидки до 60 процентов на женскую и мужскую обувь.

«Авиапарк» — торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле. Общая площадь составляет 390 тысяч квадратных метров, торговая площадь — 230 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим по площади в Европе.

