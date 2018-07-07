Сборная России обратилась к болельщикам

Футболисты сборной России обратились к болельщикам накануне матча с командой Хорватии. Запись появилась в Twitter-аккаунте национальной команды.

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — отметили игроки.

1 июля футболисты записали видеообращение к фанатам, в котором попросили поддержать сборную. Взамен они пообещали «идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами». После этого Россия вышла в 1/4 финала, обойдя фаворитов встречи в серии пенальти.

Россияне сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало матча в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!