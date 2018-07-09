Новая Зеландия вооружилась против Китая

Новая Зеландия закупит четыре противолодочных самолета Boeing P-8 Poseidon, чтобы противостоять усилившемуся военному влиянию Китая в Тихом океане. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы наращиваем мощь в Тихом океане», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Джасинды Арден Уинстон Питерс, которого, как пишет газета, часто обвиняют в особой нелюбви к Китаю.

Самолеты Boeing закупят у Соединенных Штатов, которые, как и другие военные союзники страны в регионе, в частности Великобритания, Австралия и Южная Корея, не довольны усилением влияния Пекина. Как пишет газета, это самая крупная военная закупка страны за несколько десятилетий.

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Решение приобрести вооружение было принято спустя несколько дней после представления нового плана обороны страны, где утверждается, что КНР «проверяет на прочность международное право и стабильность в регионе».

По словам Питерса, который также является министром иностранных дел Новой Зеландии, страна «обязана продвигать национальные интересы на всех уровнях и защищать свой суверенитет» на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Пекином и активизации китайских вооруженных сил в Южно-Китайском море.

Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Самолет может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески, для торпед, морских мин и авиабомб.

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