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Новая Зеландия вооружилась против Китая

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Новая Зеландия закупит четыре противолодочных самолета Boeing P-8 Poseidon, чтобы противостоять усилившемуся военному влиянию Китая в Тихом океане. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы наращиваем мощь в Тихом океане», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Джасинды Арден Уинстон Питерс, которого, как пишет газета, часто обвиняют в особой нелюбви к Китаю.

Самолеты Boeing закупят у Соединенных Штатов, которые, как и другие военные союзники страны в регионе, в частности Великобритания, Австралия и Южная Корея, не довольны усилением влияния Пекина. Как пишет газета, это самая крупная военная закупка страны за несколько десятилетий.

Решение приобрести вооружение было принято спустя несколько дней после представления нового плана обороны страны, где утверждается, что КНР «проверяет на прочность международное право и стабильность в регионе».

По словам Питерса, который также является министром иностранных дел Новой Зеландии, страна «обязана продвигать национальные интересы на всех уровнях и защищать свой суверенитет» на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Пекином и активизации китайских вооруженных сил в Южно-Китайском море.

Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Самолет может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески, для торпед, морских мин и авиабомб.

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