В Британии оценили угрозу от «Новичка»

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид оценил опасность, исходящую от нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Об этом сообщает BBC News.

По словам министра, «угроза для общества остается низкой», несмотря на отравление двух человек в прошлые выходные.

Джавид считает, что полицейские смогут выяснить, каким образом пострадали обычные британцы. «В чем я крайне уверен, так это что (...) в конце-концов они докопаются до самой сути», — заявил он. Глава МВД добавил, что идет активная работа, в которой местным стражам порядка помогают также более 100 сотрудников антитеррористических ведомств.

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Он также заявил, что Великобритания не планирует вводить новые санкции против России после того, как два человека отравились нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

30 июня пару британцев — 45-летнего Чарльза Роули и 44-летнюю Дон Стерджес — обнаружили в бессознательном состоянии в Эймсбери. Он находится неподалеку от Солсбери, где в марте этого года отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сообщалось, что пострадавшие не посещали места, в которых бывали бывший шпион и его дочь непосредственно перед отравлением. Считается, что пара где-то дотронулась до зараженного предмета. Однако точное место отравления, как и способ, пока не установлены.

Британские власти утверждают, что в обоих случаях пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывалось, что место происхождения химиката установить не удалось.

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