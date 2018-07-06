Объяснено чудесное спасение Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солсбери в марте, выжили благодаря ливню. Об этом пишет The Sun.

Как рассказал источник издания в силовых службах, россиянам на самом деле просто очень сильно повезло. «Если бы не дождь, Скрипаль точно бы умер. И Юлия, вероятно, тоже», — заявил он.

По версии британской стороны, нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» было нанесено на ручку двери в доме бывшего шпиона. The Sun пишет, что буквально за несколько минут до возвращения мужчины с дочерью пошел ливень, который и «разбавил» яд. Отмечается, что токсин чувствителен к влаге, его концентрация снижается при контакте с водой или длительном воздействии воздуха.

Ранее в российском МИД заявляли, что «Новичок» в той концентрации, о наличии которой в Солсбери сообщали эксперты, должен был бы «отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов». Однако в результате пострадали только Скрипали, при этом они не только выжили, но и «нормально функционируют».

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Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

4 июля стало известно, что «Новичком» отравилась также пара британцев из соседнего с Солсбери города Эймсбери. 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс в настоящее время остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение Скрипали.

Сообщалось, что они не посещали места, в которых бывали бывший шпион и его дочь непосредственно перед отравлением. Считается, что пара где-то дотронулась до зараженного предмета. Однако точное место отравления, как и способ, пока не установлены.

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