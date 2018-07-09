На чемпионате мира выступили за ответственное отношение к окружающей среде

Coca-Cola популяризует ответственное отношение к раздельному сбору отходов в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Комплексная система по сбору отходов во всех 11 городах-организаторах турнира стала частью стратегии в области устойчивого развития мундиаля. По оценке организаторов, на площадках чемпионата мира будет собрано более 17 тон алюминиевых банок, более 150 тонн макулатуры, более 5 тонн стекла и более 10 тонн пластика (включая ПЭТ-бутылки, упаковочную пленку, стаканы и одноразовые приборы).

Основная цель программы — сократить негативное воздействие мероприятия на окружающую среду благодаря эффективному обращению с отходами, а также уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки.

Партнером по реализации кампании стала Coca-Cola. С 2016 года Coca-Cola реализует общественную программу «Разделяй с нами», направленную на формирование в российском обществе культуры раздельного сбора и переработки отходов.

Чемпионат мира завершится 15 июля на стадионе «Лужники».

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