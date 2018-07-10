Витамин D оказался бесполезным для борьбы со старением мозга

Ученые из Южной Австралии показали, что витамин D бесполезен как профилактическое средство против рассеянного склероза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера или других возрастных заболеваний, связанных с мозгом. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что у пациентов с нарушениями когнитивных функций мозга в организме падает уровень витамина D. Ряд ученых предположил, что это соединение, синтезируемое организмом человека при солнечном свете или употребляемое в составе пищевых добавок, способно снизить риск деменций и повреждений центральной нервной системы.

Специалисты провели систематический обзор более 70 клинических и доклинических исследований, посвященных влиянию витамина D на развитие нейродегенеративных заболеваний. Ученые пришли к выводу, что на настоящий момент не существует убедительных доказательств, подтверждающих защитный эффект витамина для мозга.

В то же время исследователи допускают, что благотворное влияние на центральную нервную систему может оказывать ультрафиолетовое излучение, однако этот механизм не связан с данным биологически активным веществом.

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