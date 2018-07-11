Сербы пристыдили Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ

Депутат правящей партии Сербии Владимир Джуканович раскритиковал теннисиста Новака Джоковича за намерение поддерживать сборную Хорватии на чемпионате мира-2018. Видеообращение опубликовано в Youtube-канале депутата.

«Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? Меня это сводит с ума. Люди, которые болеют за хорватов, а не за Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать», — сказал Джуканович. Депутат добавил, что Джокович является национальным героем, но этот факт в данной ситуации его не оправдывает.

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Сборная Сербии на мундиале в России не смогла выйти в плей-офф. На турнире сербы выступали в одной группе с Коста-Рикой (1:0), Швейцарией (1:2) и Бразилией (0:2).

В интервью 24sata сербский теннисист выразил надежду, что Хорватия сможет выиграть чемпионат мира по футболу. Он отметил, что после вылета сборной Сербии с мундиаля собирается болеть за «шашечных».

Хорватия в 1/4 финала чемпионата мира победила россиян по пенальти — 3:4, (в основное и дополнительное время — 2:2). Соперником хорватов по полуфиналу стала команда Англии, обыгравшая шведов (2:0). Встреча состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Джокович на данный момент выступает на Уимблдоне. 9 июля он переиграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:2, 6:2) и пробился в четвертьфинал турнира, где встретится с японцем Кэем Нисикори.

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