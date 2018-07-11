Гигантская белка в Казахстане разозлила местных жителей

Гигантская белка в центре Алма-Аты, выполненная из соломы, металла и дерева, не вызвала у местных жителей ожидаемого чувства восторга. Об этом сообщает Tengrinews.

Статуя вызвала негодование у алмаатинцев, поскольку на ее установку были выделены деньги из мэрии ― примерно 15 миллионов тенге (2,7 миллиона рублей). Граждане возмутились тому, как безответственно были потрачены их налоги.

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«Она больше похожа на крысу», ― пожаловался в социальных сетях пользователь Тагир, добавив, что средства «могли бы помочь тем, кто нуждается в деньгах для операций». Другой пользователь отметил, что установка была «позором» и потерей «наших налогов». Многие считают, что конструкция не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Статуя белки изготовлена по проекту художника Алекса Ринслера. Как объяснил художник, белка символизирует собой жизнь горожан.

«Это наш ближайший сосед, обитающий в парках и скверах. Белка, как и мы сами, находится в постоянном движении, она должна все время адаптироваться к меняющейся среде обитания, искать ресурсы для выживания. При этом она не хищник, это доброе создание. В своих лапах алма-атинская белка будет держать желудь как награду и символ надежды на будущее», ― объяснил Ринслер.

Арт-объект появился в Казахстане в рамках фестиваля Art Energy. Наряду с гигантской белкой установлено еще 16 конструкций. Белка простоит в городе еще девять месяцев.

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