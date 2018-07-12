Главред «Коммерсанта» оставит свой пост

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Яковлев, также занимающий пост главного редактора одноименной газеты, в ближайшее время оставит свой пост. Об этом в четверг, 12 июля ТАСС сообщили два источника в издании.

Исполняющим обязанности главреда должен стать генеральный директор издательского дома Сергей Желонкин, отметили собеседники агентства. По словам одного из них, о кадровых перестановках может быть объявлено в четверг на заседании редколлегии.

Сергею Яковлеву 53 года. Он возглавил газету «Коммерсантъ» в 2014 году. При нем были закрыты печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». В издательском доме «Коммерсантъ» Яковлев работает с 1997 года. Сначала он был литературным редактором, затем — выпускающим редактором, а в 1999 году стал главредом «Денег».

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