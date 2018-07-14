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Снос «Зимней вишни» начался в Кемерове

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«Зимняя вишня»

Снос торгового центра «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, стартовал в Кемерове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спецтехника начала расчищать площадку от строительного мусора. В течение дня планируется демонтировать наружное оборудование, которое можно вывести и сохранить. «Из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором [здания]. К нам она прибывает 16-го числа», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В середине мая уже начинались работы по демонтажу конструкций сгоревшего ТЦ, однако они быстро прекратились.

Предполагается, что на месте «Зимней вишни» будет разбит сквер.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из погибших — дети. Здание загорелось, предположительно, из-за короткого замыкания, вызванного протечкой подтаявшего снега через крышу. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуационные выходы были заблокированы.

По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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