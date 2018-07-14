Снос «Зимней вишни» начался в Кемерове

Снос торгового центра «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, стартовал в Кемерове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Спецтехника начала расчищать площадку от строительного мусора. В течение дня планируется демонтировать наружное оборудование, которое можно вывести и сохранить. «Из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором [здания]. К нам она прибывает 16-го числа», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
В середине мая уже начинались работы по демонтажу конструкций сгоревшего ТЦ, однако они быстро прекратились.
Предполагается, что на месте «Зимней вишни» будет разбит сквер.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из погибших — дети. Здание загорелось, предположительно, из-за короткого замыкания, вызванного протечкой подтаявшего снега через крышу. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуационные выходы были заблокированы.
По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.