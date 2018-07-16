Следственный комитет Тюменской области начал проверку подрядчиков «Сибура»

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области начал проверку после появления сообщений о том, что рабочим субподрядной организации на тобольской стройплощадке компании «Сибур» была невыплаченная заработная плата, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что 15 июля около 300 иностранных рабочих на тобольской стройплощадке «Сибура» из-за невыплаты заработной платы устроили массовую драку и испортили машину своего начальника. «Следователи изъяли документацию у подрядной организации. По предварительной информации, задержка составляет не более месяца», — рассказал источник ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе «Сибура» ТАСС заявили о том, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным компании, 15 июля некоторые работники субподрядной организации собралась у офиса компании-подрядчика, чтобы обсудить вопросы по невыплате заработной платы и условиям проживания. В ходе обсуждения возникла конфликтная ситуация, в результате которой пострадал водитель и автомобиль.