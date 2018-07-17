Украденный в Мексике радиоактивный иридий анонимно сдали назад

В мексиканской столице Мехико обнаружили опасное радиоактивное вещество, украденное неделю назад. Об этом сообщает Business Standard.

Контейнер с иридием-192 находился в одной из машин, припаркованных в городе. Как отмечается, его нашли после анонимного звонка: неизвестный позвонил в компанию, у которой украли вещество, и сообщил о его местонахождении. Как выяснилось, контейнер не был вскрыт, поэтому опасности для окружающих не представлял. После этого власти отменили тревогу, которая действовала с момента кражи 8 июля в самом городе и соседних штатах.

Иридий-192 принадлежит компании, занимающейся радиографией. По данным Daily Express, контейнер украли из машины сотрудника. Отмечается, что вещество опасно для людей в случае прямого контакта, особенно в течение нескольких часов.

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В Мексике с 2013 года было зафиксировано 12 случаев кражи радиоактивных материалов. Как отмечает ТАСС, никаких серьезных инцидентов после этого не происходило: чаще всего преступники просто считали, что материалы можно выгодно продать.

В мае сообщалось, что сотрудники Государственного университета Айдахо в США потеряли часть находящегося у них на хранении плутония, используемого при создании оружия. Сообщалось, что его отправили на захоронение, однако запись о том, куда именно, была удалена из баз данных.

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