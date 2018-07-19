Путин упрекнул Киев в выборе силового пути

Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему сохраняются серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом он сказал на совещании с послами и постоянными представителями РФ в четверг, 19 июля, передает ТАСС.

По его словам, причины все те же — несоблюдение украинским властями взятых на себя обязательств, игнорирование минских договоренностей.

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«Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что сегодня минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования ситуации в Донбассе.

В минских соглашениях, которые были подписаны лидерами России, Франции, Германии и Украины в феврале 2015 года, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженное противостояние на востоке Украины началось в апреле 2014 года после государственного переворота. Боевые столкновения разной интенсивности продолжаются по сегодняшний день. Киев обвиняет Москву в причастности к боевым действиям. Российская сторона все обвинения отвергает и подчеркивает свое неучастие во внутриукраинском конфликте. Москва также отмечает, что украинское руководство игнорирует положения минских договоренностей.

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