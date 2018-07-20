Раскрыты подробности карьеры обвиняемой в шпионаже россиянки Бутиной

Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, обучалась в Американском университете в Вашингтоне и с мая по август 2017 года проходила стажировку в компании APTLD (Азиатско-Тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня). Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что Бутина для окончания четырехмесячной стажировки под руководством сотрудников компании написала небольшую работу по проблемам и вызовам мировой кибербезопасности, и представила презентацию для конференции APTLD в Тбилиси.

«Впоследствии APTLD не имела контакта с Бутиной и не давала ей право выступать от лица организации», — утверждает компания.

О задержании 29-летней россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, девушка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

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