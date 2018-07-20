Названа новая смертельная опасность табачного дыма

Ученые Йоркского университета (Великобритания) выяснили, что пассивное курение значительно увеличивает риск выкидышей и пороков развития плода у беременных женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о протекании беременности у более 37 тысяч женщин, собранные в 2008-2013 годах в таких развивающихся странах, как Пакистан, Армения, Индонезия, Нигерия, Бангладеш, Непал. Специалисты также определили степень пассивного курения, которому подвергались участницы исследования. Более 50 процентов женщин сообщали, что им приходилось во время беременности вдыхать табачный дым дома. По словам ученых, в одной только Индонезии это привело к 10 тысячам выкидышей в год.

В Пакистане только один процент самопроизвольных абортов связан с активным курением, а семь процентов (17 тысяч выкидышей в год) — с пассивным. В Нигерии последний показатель равен одному проценту, а в Индонезии — 14 процентам. В пяти из 30 стран воздействие вторичного табачного дыма происходит в два раза чаще, чем первичного (от тлеющей сигареты).

По словам ученых, поскольку данные были получены в результате опроса, результаты на их основе могут преуменьшать реальную ситуацию.

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