Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

Один из двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан в Алматы минувшей ночью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую полицию.

По словам собеседника агентства, личность второго подозреваемого установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.

«Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении второго проводятся разыскные мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении.

Ранее 19 июля сообщалось, что бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля. Спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.

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