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«Челси» отказался продать футболиста «Реалу» за 190 миллионов евро

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Эден Азар

Лондонский «Челси» отказался продать мадридскому «Реалу» полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, «Королевский клуб» предлагал за футболиста, ставшего бронзовым призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии, 170 миллионов фунтов (примерно 190 миллионов евро). Однако условия «Реала» были отвергнуты — новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри не хочет отпускать игрока.

«Азар — один из лучших игроков Европы. Надеюсь, что смогу сделать его лучше, но это будет сложно — он уже достиг очень высокого уровня», — заявил Сарри.

Отмечается, что «Челси» намерен предложить хавбеку улучшенный контракт. По нему зарплата Азара составит 300 тысяч фунтов (примерно 335 тысяч евро) в неделю.

27-летний Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В составе «аристократов» бельгиец стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

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