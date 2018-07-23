Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не пустила семью с ребенком на борт самолета, объяснив это отсутствием свободных мест. Об этом написал в Facebook глава семейства Николай Скавронский.

«МАУ выкинули с рейса семью с ребенком прямо во время посадки, несмотря на наличие у них посадочных билетов, а потом просто оставили их на гейте без какой-либо помощи», — сообщил мужчина.

По его словам, он и его семья приобрели билеты Киев — Мюнхен — Киев заранее и прошли онлайн-регистрацию на рейс, однако на обратном пути у них возникли проблемы с посадкой. «Мы прибыли к гейту вовремя и стояли в очереди на посадку в ее начале, т.е. ни коим образом нельзя сказать, что мы опоздали или были последними в очереди и поэтому нам "не хватило мест"», — поделился Скавронский. Когда подошла их очередь, сотрудница авиакомпании попросила их подождать в стороне и начала пропускать в самолет других пассажиров, в том числе опоздавших, несколько раз заявив семье Скавронского: «Don't worry you will fly» («Не переживайте, вы улетите»). Однако посадка на рейс закончилась, и он с женой и 10-летним ребенком остался возле выхода, так и не попав в самолет, а сотрудница объявила: «Вам не хватило места».

После этого мужчина с трудом нашел офис МАУ в аэропорту и потребовал билеты на другой рейс, который вылетал через семь часов. Талоны на самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, которые они получили взамен, не давали гарантии вылета, но Скавронский смог уговорить сотрудницу пустить их на борт. Им пришлось снова пройти все процедуры контроля и досмотра, однако они смогли вернуться домой.

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В сентябре 2017 года сотрудники авиакомпании Ryanair не пустили на борт самолета мать с дочерью из-за проблем с ручной кладью у пассажирок. Таня Элстон и ее 12-летняя дочь Малайка намеревались вернуться рейсом лоукостера в английский Манчестер, однако у выхода на посадку их остановили работники Ryanair и заявили, что ширина сумки Малайки на два сантиметра превышает установленные авиакомпанией максимальные размеры для ручной клади.

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