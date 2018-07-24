Россиян оставили без многоэтажек

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В первой половине 2018 года в России резко сократилось количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Объемы частной застройки, наоборот, значительно выросли.

По итогам первых шести месяцев года в эксплуатацию было введено 13,7 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Это на 17 процентов меньше, чем год назад (16,5 миллиона). При этом частные дома, напротив, стали строить активнее — 15,3 миллиона квадратных метров (прирост 12 процентов).

Всего по стране в январе-июне было введено в эксплуатацию 29 миллионов квадратных метров жилья, что на 3,8 процента превышает прошлогодние показатели.

Наиболее резкий спад был отмечен в июне. Общая площадь введенного жилья снизилась на 17 процентов — до 5,3 миллиона квадратных метров. Падение в многоквартирном сегменте составило сразу 26 процентов — 2,8 миллиона квадратных метров против 3,8 миллиона годом ранее, или 73,8 тысячи квартир против 93,8 тысячи.

Снижение было отмечено и в Москве. В столице введено в эксплуатацию 722,1 тысячи квадратных метров, что на 13 процентов меньше прошлогоднего уровня. При этом в Московской области в июне зафиксирован рост и в частном, и в многоквартирном секторах. Всего в Подмосковье введено 3,7 миллиона квадратных метров (16 процентов прироста), застройщиками — 1,88 миллиона (прирост 8,7 процента).

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