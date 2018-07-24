Турист прыгнул в бассейн и сломал шею

Турист из Великобритании сломал шею на отдыхе в Испании, когда прыгнул в бассейн в день своего рождения. Об этом сообщает Mirror.

«Теперь он дышит через трубку и может двигать только головой и плечами», — сообщила подруга Ричарда Буди. По ее словам, они приехали на Майорку, чтобы отпраздновать 26-летие мужчины.

Девушка также рассказала, что у ее парня не была оформлена страховка, и поэтому им самим придется оплачивать лечение и транспортировку. Сейчас она начала собирать в интернете 20 тысяч фунтов (почти 1,7 миллиона рублей), чтобы перевезти возлюбленного в больницу в Великобритании.

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В июне туристка из Великобритании напилась в первый день отдыха на Канарских островах и скончалась от алкогольного отравления. 37-летняя Паула Бишоп отдыхала с супругом Стюартом на острове Фуэртевентура. Женщина выпила слишком много вина и пива в пабе, и позже ее нашли мертвой в номере отеля.

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