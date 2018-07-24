Во Франции решили сажать в тюрьму любителей заглядывать девушкам под юбки

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Во Франции апскертинг — фотографирование девушек под юбками без их ведома в общественных местах — признали преступлением. Об этом сообщает BMFTV.

Это стало частью законопроекта о сексуальном насилии, который недавно представили на рассмотрение Сенату. Теперь виновные будут подвергаться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере до 15 тысяч евро. В зависимости от серьезности преступления срок может быть увеличен до двух лет лишения свободы, а штраф — до 30 тысяч евро.

В середине июня этого года в Великобритании депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал принятие закона, запрещающего апскертинг.

Депутат публично никак не прокомментировал свое решение. По словам инициатора закона Джины Мартин, Чоп голосовал против потому, что закон широко не обсуждался. Он также сказал ей, что не до конца уверен в том, что такое «апскертинг». Мартин пообещала ему помочь разобраться с этим.

Принятие закона об апскертинге в Британии поддержали кабинет министров и представители общественных организаций. В министерстве юстиции также пообещали ускорить рассмотрение законопроекта. В Шотландии подобный закон действует с 2010 года.

В Канаде, Бельгии и некоторых американских штатах апскертинг уже давно считается преступлением.

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