Умер один из создателей Конституции России

Советник президента России Вениамин Яковлев умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

«Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память!» — сказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, которого цитирует телеканал «Звезда».

Прощание с Яковлевым пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля.

В июле прошлого года в Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался один из разработчиков основного закона, ученый-юрист Михаил Кукушкин.

Вениамин Яковлев имеет четыре ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль имени А. Ф. Кони за заслуги в российской юриспруденции, золотой почетный знак «Общественное признание», почетный гражданский орден Золотой крест «За служение обществу».

В 2008 году получил грамоту президента за активное участие в подготовке проекта Конституции Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года и официально вступила в силу 25 декабря.

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