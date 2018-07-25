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Израиль рассказал о реакции России на сбитый сирийский Су-22

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Россия выражала Израилю протест после того, как над территорией еврейского государства был сбит сирийский самолет Су-22. Об этом сообщает издание Maariv.

По информации его источника в политических кругах, российской стороне в ходе контактов предоставили доказательства, в том числе кадры с радаров, на которых было зафиксировано вторжение истребителя в воздушное пространство Израиля. Отмечалось, что пилоту Су был дан шанс вернуться на территорию Сирии.

Как сообщается, после объяснений протест был отозван. В то же время официальных заявлений по этому поводу ни с одной из сторон не было.

Самолет был сбит в результате ракетного удара 24 июля. В истребитель, который зашел на два километра в глубь воздушного пространства Израиля на севере страны, запустили две ракеты Patriot. Сообщалось, что пилот самолета погиб: он не катапультировался, чтобы не попасть в плен.

Позднее в тот же день израильские власти объяснили свои действия. По словам представителя армии, предупреждения о том, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения, неоднократно звучали в течение дня.

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