Власти заговорили о проклятии России

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что Россия борется с ресурсным проклятием. Слова чиновника приводит Rambler News Service.

Гордеев утверждает, что «так устроена Россия»: людей мало, а ресурсов много. «Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем», — заявил вице-премьер, выступая в Совете Федерации.

Чиновник допускает, что именно этим обусловлена и русская ментальность, а именно расточительство к ресурсам. «Отсюда, возможно, такая психология и ментальность [у россиян], отношение к ресурсам», — заявил Гордеев.

Алексей Гордеев вошел в правительство в мае после инаугурации президента Владимира Путина, заняв должность вице-премьера. В предыдущем составе кабинета министров за сельское хозяйство отвечал глава Минсельхоза Александр Ткачев, на этом посту его сменил Дмитрий Патрушев, бывший руководитель Россельхозбанка и сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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